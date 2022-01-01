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إحياء يوم الأرض بمسيرات ووضع أكاليل على أضرحة الشهداء داخل اراضي 48

الأربعاء 30 مارس 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء يوم الأرض بمسيرات ووضع أكاليل على أضرحة الشهداء داخل اراضي 48



سخنين/سما

 انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، بزيارة عوائل وأضرحة الشهداء خضر خلايلة ورجا أبو ريا وخديجة شواهنة في مدينة سخنين، ثم زيارة عائلة وضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.

وتنظم هذه الزيارة لعوائل وأضرحة الشهداء في صبيحة ذكرى يوم الأرض من كل عام، بدعوة من اللجنة الشعبية والحركات السياسية والبلدية في سخنين وعرابة.

وألقيت كلمات عدة تخليدا لذكرى شهداء يوم الأرض، الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض، يوم 30 آذار/ مارس عام 1976.

وفي مدينة الطيبة، شارك العشرات في إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض، حيث وضعوا أكاليل زهور على النصب التذكاري للشهيد رأفت الزهيري من مخيم نور شمس بطولكرم، والذي استشهد في يوم الأرض الأول بالمدينة.

ونظمت وقفة صمت حدادا على أرواح شهداء يوم الأرض وتخليدا لذكراهم، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة، وممثلي اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في المدينة.

وبحسب موقع عرب 48 فإن مسيرة ستنطلق في مدينة سخنين من شارع الشهداء، عند الساعة الثانية والنصف مساء اليوم، لتلتحم نحو الساعة الرابعة مع مسيرة مدينة عرابة عند النصب التذكاري شرقي المدينة، ولتكمل المسيرة حتى دير حنا حيث سيقام المهرجان المركزي عند الساعة الخامسة مساء.

ودعت لجنة المتابعة العليا، إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض اليوم في مسيرة البطوف والمهرجان المركزي في دير حنا.

وأكدت المتابعة أن يوم الأرض هو محطة مركزية، ونقطة تحول في نضال جماهيرنا العربية، المترسخة في وطنها، لمواجهة كل السياسات العنصرية المستمرة، وسياسات الاستيلاء على الأراضي.

يشار إلى أن فعاليات يوم الأرض بدأت السبت الماضي، في منطقة النقب وتحديدا قرية سعوة مسلوبة الاعتراف وتضمنت زرع أشتال الزيتون في أراضي سعوة والأطرش التي جرى تجريفها وحرثها قبل عدة شهور من قبل السلطات الإسرائيلية.

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#سخنين #اراضي ال48

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