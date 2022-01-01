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غانتس يصدر جملة قرارات في ظل موجة العمليات الفلسطينية

الأربعاء 30 مارس 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يصدر جملة قرارات في ظل موجة العمليات الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /
أصدر وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس جملة قرارات في ظل موجة العمليات التي كانت آخرها عملية بني براك أمس والتي قتل فيها 5 إسرائيليين.
 
وذكر موقع "كيباه" العبري أن غانتس أجرى تقييما  للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ، ورئيس الشاباك رونين بار، وقائد الاستخبارات أهارون حليفا، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة غسان عليان، ومسؤولين آخرين.
وجاءت القرارات كالآتي:
1.تعزيز 1000 جندي في التدريب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في جهود الأمن الداخلي.
2. مساعدة الجيش للشرطة الإسرائيلية في حشد سرايا قوات حرس الحدود، بما في ذلك تزويدها بالمعدات المطلوبة.
3. تركيز جهود الاستخبارات على شبكات التواصل الاجتماعي.
4 - تخصيص قوات ووسائل لجهاز الشاباك لمواجهة تجار الأسلحة.
5.إعداد خطة عمل للبناء في النقاط الرئيسية في حاجز التماس، والتي ستعرض في بداية الأسبوع المقبل للعملية الفورية.
6.توفير قوات احتياط حسب حاجة الشرطة لها، وستكون تحت قيادة الجيش.

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