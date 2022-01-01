نداء عبر الإنترنت ينقذ حياة رجل مصاب بمرض قاتل

وكالات / سما /

نجا رجل أمريكي من الموت بمرض عضال في كليتيه، بعدما أطلق نداء استغاثة على الإنترنت بحثاً عن متبرع بكلية جديدة، حيث استجاب شخص لا يعرفه لندائه ومنحه إحدى كليتيه.

يعاني ستيف ساندرز (46 عاماً)، من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، من حالة نادرة في كليتيه تدعى أورومودولين، وتستدعي هذه الحالة غسل كليتيه ليبقى على قيد الحياة.

وللتخلص من عمليات غسل الكلية المضنية، نشر ستيف نداء استغاثة على الإنترنت بحثاً عن متبرع بكلية. وبعد فترة قصيرة استجاب كريس بيرز (40 عاماً) لنداء ستيف وعرض عليه التبرع بكليته.

وبالفعل أجريت عمليتان جراحيتان ناجحتان تم خلالهما استئصال كلية من جسم بيرز وزرعها في جسم ستيف في مستشفى أتريوم هيلث.

وقال ستيف متحدثاً عن تجربته: " عرض علي الكثير من أفراد عائلتي وأصدقائي، التبرع بكلية لي، ولكن أنسجتهم لم تكن متطابقة مع أنسجة كليتي. مما دفعني للبحث عن متبرع عبر الإنترنت"

قام ستيف بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يشرح بالتفصيل وضعه، وروج له على مواقع التواصل الاجتماعي. رأى بيرز، الذي يشغل منصب مدير خدمات تطوعية في أحد المراكز الصحية، قصة ساندرز وكانت مصدر إلهام له.

من جهته قال بيرز: " لم أكن أعرف ستيف، لكنني فكرت بأنني كان من الممكن أن أكون في مكانه، لذا قررت أن أتبرع له بكليتي، ولحسن الحظ كانت أنسجة كليتي متطابقة مع أنسجة كليتيه"

وبعد إجراء العملية الناجحة، أصبح ستيف وبيرز صديقان حميمان، وربطت بين عائلتيهما علاقة صداقة وثيقة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.