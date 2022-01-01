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لهذا السبب .. بينيت يعلق وساطته في الأزمة الأوكرانية

الأربعاء 30 مارس 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. بينيت يعلق وساطته في الأزمة الأوكرانية



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي وصفته بأنه رفيع المستوى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت علق جهوده للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

وأرجع المصدر تعليق الجهود إلى “موجة الهجمات التي تشهدها إسرائيل”.

وكانت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية أفادت مؤخرا بأن بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، سافر بينيت إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات في الكرملين.

وتجدر الإشارة إلى أن بينيت على اتصال منتظم مع كل من زيلينسكي وبوتين.

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