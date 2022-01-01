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ارتفاع جديد على أسعار الوقود في إسرائيل

الأربعاء 30 مارس 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد على أسعار الوقود في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الأسواق الإسرائيلية ستشهد ارتفاعًا جديدًا في أسعار الوقود، اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، إثر ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

 
وستشهد أسعار البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية، ارتفاعًا جديدًا بقيمة 7.44 أغورة، فيما تُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.
 
ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثالث على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود في البلاد، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.
 
وأعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد.

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