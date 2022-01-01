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كيف تمارس الرياضة في رمضان؟

الأربعاء 30 مارس 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تمارس الرياضة في رمضان؟



وكالات / سما /

تقل مستويات الطاقة عند الصائمين بالضرورة، لامتناعهم عن تناول الطعام والشراب لما يزيد على 14 ساعة يومياً، طيلة شهر كامل. لكن هل يمنع الصيام ممارسي الرياضة من تدريباتهم؟

ينصح أخصائي التغذية، محمد الأشقر، الرياضيين، بممارسة تمريناتهم المعتادة، لكن مع إدخال بعض التعديلات الضرورية إلى برنامجهم اليوم، لكي تستفيد أجسامهم من نوعية الحركة التي يقومون بها، وبنفس الوقت لا تتأثر صحتهم بسبب المجهود الذي يبذلونه.

ويؤكد الأشقر أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان هو ما قبل غروب الشمس، أو ما بعد تناول طعام الإفطار بساعة، مبيناً أن أسوأ وقت لممارسة التمرينات الرياضية هو منتصف النهار، لأن الصائم سيُستنفد ولن يكون بمقدوره التزود بالطاقة.

يفضل الأشقر ممارسة التمارين تدريجياً، ويشرح: "يمكن البدء ببطء خلال الأيام القليلة الأولى من شهر رمضان، من خلال ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة فقط. وبمجرد اختبار القدرة على التحمل والاعتياد على الصيام، سيكون من الجيد تمديد هذا الوقت حينها إلى ساعة".

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