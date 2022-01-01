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هذا العدد من أكواب القهوة يوميا يبعد عنك الامراض

الأربعاء 30 مارس 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا العدد من أكواب القهوة يوميا يبعد عنك الامراض



وكالات / سما /

رغم أن تناول القهوة مرتبط بفوائد عديدة للجسم، فإن الإفراط فيها قد يسبب مخاطر صحية، لذا ينصح بالتوازن في شربها خلال ساعات اليوم الواحد.

وتقول خبيرة التغذية، صوفي ميدلين، إن تناول القهوة يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب، وتحديدا لدى النساء على وجه الخصوص.

ولفتت ميدلين، وهي مديرة موقع CityDietitians، إلى أن القهوة لها تأثير إيجابي على صحة دماغنا، وهي مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون، على الرغم من أن الدراسات لا تزال جارية.

ولكن على الرغم من فوائدها، إلا أن الإفراط في تناولها مرتبط بعدد من المخاطر، فبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق، يمكن أن يؤدي تناول الكافيين المتوسط إلى المرتفع إلى تفاقم الأعراض الموجودة.

كما يرتبط تناول القهوة، وما تحتويه من كميات كبيرة من الكافيين بمضاعفات لدى النساء الحوامل، مثل انخفاض الوزن عند الولادة، كما يمكن للقهوة أن تؤثر سلبيا على أنماط نومنا، وتجعل من الصعب علينا ليس فقط أن نغفو، بل نحافظ على جودة عالية من النوم طوال الليل، وفقا لميدلين.

ولهذا، فإن الجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين تقدر بين 300-400 مغم، علما أن متوسط كوب القهوة يحتوي على ما بين 80-100 مغم من الكافيين، وهذا يعني أن حوالي ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة في اليوم كحد أقصى ضمن الحد الآمن.

لكن ميدلين حذرت من أن تناول الكافيين من مصادر أخرى قد لا نكون على دراية بها، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر. وبشكل عام، يربط تناول ما يزيد على 600 ملغ بآثار صحية سلبية، مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج.

#أكواب القهوة #القهوة #الامراض #الصحة #الجسم

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