واتساب الأزرق والذهبي.. لماذا يجب الحذر منهما؟

وكالات / سما /

انتشر تطبيقا "واتساب" (WhatsApp) الذهبي والأزرق في بعض الدول العربية وبعض الدول الآسيوية، ويدعي التطبيقان أنهما نسخة أفضل من تطبيق واتساب الأصلي الذي تمتلكه شركة "ميتا" (Meta).

ولكن ما حقيقة هذين التطبيقين؟ وهل يعدان بديلين مناسبين للتطبيق الأصلي؟

ما واتساب الذهبي؟

انتشر تطبيق الواتساب الذهبي بسرعة شديدة بسبب العديد من الميزات والخصائص التي يقدمها، مثل إخفاء أنك "متصل الآن"، وإخفاء إشعار "جار تسجيل مقطع صوتي"، وميزة إمكانية إرسال مجموعة كبيرة جدا من الصور مرة واحدة، وغيرها من الميزات.

واحتل تطبيق الواتساب الذهبي العناوين الرئيسة لأول مرة عام 2016 عندما بدأ المستخدمون في تلقي رسائل حول هذا التطبيق.

ووصل للمستخدمين رسالة مفادها "لقد سربت النسخة الذهبية من واتساب أخيرا، ويستخدم هذا الإصدار كبار المشاهير فقط. الآن يمكنك استخدامه أيضا".

وتضمنت الرسائل الخادعة السابقة وعودا برحلات طيران مجانية، ورسائل مصممة لخداع الناس، للاعتقاد بأن رقم هاتفهم على وشك التغيير ما لم يقوموا بتنزيل التطبيق.

كيفية تحميل واتساب الذهبي؟

في السابق كانت تصل لمستخدمي الهواتف الذكية رسائل نصية تتحدث عن التطبيق وتتضمن رابط تنزيله؛ فلم يكن موجودا على متاجر التطبيقات المتعارف عليها مثل "آبل ستور" (Apple store) و"غوغل بلاي" (Google play)، وهو ما يؤكد أن هذا التطبيق ليس آمنا ولم تتم الموافقة عليه من متاجر التطبيقات المعروفة.

الميزات التي يدعيها تطبيق واتساب الذهبي

إليك ما تحتاج معرفته عن خصائص تطبيق الواتساب الذهبي المعلن عنها، لإغراء المستخدمين لتنزيله.

- خاصية الدعوة: يتاح تطبيق الواتساب الذهبي للمستخدمين بطريقة الدعوة فقط، أي لا يمكنك تثبيته واستخدامه إلا إذا جاءتك دعوة، ولكن هذا الأمر غير آمن، فقد يكون رابط التنزيل ضارا ومليئا بالفيروسات.

- خاصية المشاهير: فباستخدام تطبيق الواتساب الذهبي، يمكنك الدردشة مع المشاهير المفضلين لديك، لكن هذا الادعاء ليس صحيحا، وخدع العديد من المستخدمين بعد تنزيل التطبيق.

- خاصية أكثر من 100 صورة: إذا كنت تتذكر تطبيق "واتساب بلس" (+WhatsApp) الشهير الذي انتشر بسرعة، فإن تطبيق الواتساب الذهبي يدعي أنه يمنحك ميزات مماثلة، حيث يمكنك تغيير السمات وإرسال 100 صورة في الوقت نفسه، وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك إجراء مكالمات فيديو.

- خاصية إخفاء تسجيل مقطع صوتي: لا تتوقف خدمات تطبيق الواتس الذهبي عند الرسائل النصية فقط، ولكن تمتد لتشمل الرسائل النصية والمقطوعات الصوتية.

- خاصية إخفاء المتصل الآن: من ميزات تطبيق الواتساب الذهبي المزعومة إخفاء خاصية أنك "متصل الآن"، بمجرد تفعيل هذه الخاصية التي يمدنا بها الواتساب الذهبي لن يستطيع أي أحد من الأصدقاء -من غير جهات الاتصال- معرفة إذا كنت تستعمل الواتساب الآن أم لا، وكذلك عند تفعيل هذه الميزة سيخفي آخر ظهور لك على الواتساب.

- خاصية إخفاء علامتي التسلم والقراءة: ميزة إخفاء أن الرسائل قد سلمت (علامتي الصح) في تطبيق الواتساب الذهبي، وستحدد من خلالها من يستطيع أن يعلم أن هاتفك متصل بالإنترنت.

- خاصية قطع الإنترنت عن تطبيق الواتساب فقط: بعد فتح تطبيق الواتساب الذهبي، ستظهر لك نافذة لقطع الإنترنت عن الواتساب الذهبي فقط من دون التأثير على اتصال التطبيقات الأخرى بالإنترنت.

خطورة تنزيل تطبيق واتساب الذهبي

يمكن أن يتسبب تنزيلك لتطبيق واتساب الذهبي في وقوعك ضحية المتسللين أو احتمالية نزول برمجيات ضارة يمكنها أن تتسبب في تسريب بياناتك المهمة أو الإضرار بجهازك.

كما يمكن أن تكون هذه البرمجيات ثغرة في جهازك يمكن لبرامج أخرى استغلالها في أعمال سرقة أموال أو حتى قرصنة معلومات الاتصال الموجودة على جهازك.

تطبيق واتساب الأزرق

كما هو الحال مع تطبيق واتساب الذهبي، فإن واتساب الأزرق الذي ظهر حديثا ينتهج الطريقة نفسها، فالتطبيق غير موجود على متاجر التطبيقات في غوغل وآبل، وتوجد العديد من الصفحات المشبوهة التي تروج له على أنه جزء مطور من التطبيق الأصلي الذي تمتلكه شركة ميتا.

الفرق بين واتساب الأزرق والذهبي؟

الفرق بين واتساب الأزرق والذهبي هو أن واتساب الذهبي لا يشترط إلغاء تطبيق واتساب الأصلي حتى يتم تنزيله، في حين أنه لا يمكن تنزيل واتساب الأزرق في حال وجود التطبيق الأصلي لواتساب.

ما ميزات وعيوب واتساب الأزرق؟

بحسب الإعلانات التي رافقت التطبيق على شبكة الإنترنت، فإن الميزات التي تحدثوا عنها تشبه ميزات تطبيق واتساب الذهبي.

حتى عيوب التطبيقين متشابهة، وذلك لأن التطبيقين يعدان من التطبيقات التي تعمل خارج متاجر التطبيقات، وهما بهذا لا يحصلان على تحديثات الأمان التي يجب أن تكون موجودة في التطبيقات الموثوقة.

أما العيب الأكبر لواتساب الأزرق، فهو ضرورة إلغاء تطبيق واتساب الموثوق، حتى يتسنى لك تنزيله واستخدامه، وبهذا يفقد المستخدم القدرة على استخدام التطبيق الأصلي.