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تعرف على أسهل الطرق لأخذ لقطات شاشة من مقاطع الفيديو

الأربعاء 30 مارس 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسهل الطرق لأخذ لقطات شاشة من مقاطع الفيديو



وكالات / سما /

في كثير من الأحيان يحتاج المستخدم إلى أخذ لقطات لما هو معروض على الشاشات المختلفة، ولكنه يواجه أحيانا بعض الصعوبات.. إليك أسهل الطرق

وفقا للطرق المعتادة، يمكن لأصحاب الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز الاعتماد على الزر "Prtscr" في لوحة المفاتيح لأخذ لقطة شاشة من مقاطع الفيديو المعروضة على الشاشة بطريقة مباشرة، أما أصحاب أجهزة الماك فيمكنهم القيام بذلك عن طريق الضغط على مجموعة الأزرار "Shift+Command+3".

وبعد ذلك يضطر المستخدم إلى القيام بالبحث المزعج عن لقطة الشاشة في ذاكرة التخزين المؤقت على الحاسوب، لكي تتم معالجتها وتخزينها بشكل أفضل.

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وبدلا من كل هذه الخطوات يمكن استعمال برنامج مشغل الميديا VLC Media Player المجاني، والذي يتيح للمستخدم أخذ لقطة شاشة من ملفات الفيديو بكل سهولة عن طريق إيقاف مقطع الفيديو عند المشهد المرغوب، وبعد ذلك اختيار البند "أخذ لقطة فيديو" من القائمة المعروضة أسفل الفيديو.

ويمكن للمستخدم تغيير موقع حفظ وتنسيق الملف (jpg وpng وtiff) حسب الحاجة عن طريق قائمة "الأدوات/الإعدادات/الفيديو/لقطات الفيديو".

ويتوافر برنامج مشغل الميديا VLC Media Player للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وماك أو إس، كما أنه يتوافر للهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس".

وعلى الرغم من أن برنامج مشغل الميديا VLC Media Player لا يدعم وظيفة لقطات الفيديو على الهواتف الذكية، إلا أنه يمكن القيام بذلك بالطريقة المعتادة عن طريق الضغط المتزامن على زر التشغيل وزر خفض شدة الصوت في هواتف أندرويد أو زر زيادة شدة الصوت مع أجهزة أبل الجوالة.

وبعد ذلك يتم حفظ لقطات الشاشة في معرض الصور، وإذا لم يتم النقر على الصورة المصغرة للقطة الشاشة، التي تظهر لوهلة قصيرة، وتبعا لموديل الهاتف الذكي فإنه يمكن تعديل لقطة الشاشة أو حفظها بتنسيقات ملفات أخرى.

#لقطات شاشة #الفيديو #مقاطع الفيديو #الشاشات

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