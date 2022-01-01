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بعد نكسة المونديال.. بلماضي يلمح للرحيل عن منتخب الجزائر

الأربعاء 30 مارس 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد نكسة المونديال.. بلماضي يلمح للرحيل عن منتخب الجزائر



وكالات / سما /

تحدث جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن مستقبله بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وحجز منتخب الكاميرون آخر بطاقات قارة أفريقيا لكأس العالم 2022 عقب فوزه القاتل على مضيفه الجزائري بنتيجة 2-1، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة للمونديال، علما بأن "الخضر" كانوا انتصروا في الذهاب 1-0.

جمال بلماضي ألمح لإمكانية رحيله عن تدريب الخضر، في الأيام القليلة القادمة، وهو الذي ينتهي عقده بنهاية السنة الجارية 2022.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، قائلا بعد نهاية الموقعة أمام الكاميرون: "هناك حظوظ كبيرة، في أن أقوم بخطوة تسعد أولئك الذين يتواجدون في القنوات التلفزيونية وينتقدون كل شيء".

وأردف: "لقد قضيت مع المنتخب أربع سنوات مميزة، وأشعر بأنني قمت بعملي على أكمل وجه، ولكن في نهاية المطاف، فشلت في قيادة هذه التشكيلة للمونديال".

وأردف: "القرار النهائي سيتم حسمه في الأيام القادمة، والتي ستكون صعبة علينا، لست متمسكا بالمنصب، لو أشعر بأنني دون فائدة، فلن أبقى في منصبي".

وأتم: "سأفكر جيدا قبل القيام بخطوتي القادمة، حاليا أنا تحت وقع الصدمة التي كانت قوتها شديدة عليّ".

#المونديال #الجزائر #جمال بلماضي

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