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الاتحاد المصري يحسم مصير كيروش بعد صدمة المونديال

الأربعاء 30 مارس 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد المصري يحسم مصير كيروش بعد صدمة المونديال



وكالات / سما /

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مصير البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الأول، والذي انتهى تعاقده مع الفراعنة بشكل رسمي.

وقال مصدر بالاتحاد المصري في تصريحات صحفية: "اتحاد الكرة يرغب في استمرار كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب مصر".

وتابع المصدر: "نؤمن بقدرات كيروش فهو مدرب كبير، ونرغب في منحه فرصة لبناء فريق قوي لمصر".

وواصل: "اتفقنا على التحدث في الأمر مع كيروش بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة".

وانتهى عقد كيروش بعدما ودع منتخب مصر المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، عقب الخسارة من السنغال بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح.

وفاز منتخب مصر على السنغال ذهابا بهدف دون رد ثم خسر في الإياب بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للسنغال بعدما أهدر الفراعنة 3 ركلات عبر محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد

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