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فيديو.. تأهل المغرب وتونس للمونديال والكاميرون تقهر الجزائر

الأربعاء 30 مارس 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تأهل المغرب وتونس للمونديال والكاميرون تقهر الجزائر



وكالات / سما /

تأهل منتخب المغرب لمونديال كرة القدم 2022 في قطر، بعد فوزه على الكونجو الديموقراطية في إياب الدور الحاسم برباعية لهدف.

وتأهل منتخب "الأسود" للمرة السادسة بتاريخه لكأس العالم بعد سنوات 1970، و1986، و1994، و1998، و2018.

وسجل "للأسود" عز الدين أوناحي في الدقيقتين 21، و53 على التوالي، وطارق تيسودالي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأشرف حكيمي بالدقيقة 70، بينما سجل مالانجو الهدف الوحيد للكونجو الديموقراطية في الدقيقة 78.

بدوره، تأهل المنتخب التونسي للنهائيات، إثر تعادله على أرضه مع ضيفه المالي من دون أهداف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل في "باماكو".

ونجح "نسور قرطاج" في قيادة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حمادي العقربي" في رادس، إلى بر الأمان، لتتأهل تونس لنهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها.

وكان موسى سيساكو لاعب مالي سجّل بالخطأ هدف الفوز لتونس في مباراة الذهاب.

وأحبط منتخب الكاميرون خصمه الجزائري، وتغلب عليه بهدفين لواحد على ملعب "مصطفى تشاكر"، وتقدم الضيوف بالدقيقة 22 عن طريق ماكسيم تشوبو موتينج.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الكاميرون بهدف دون رد، ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي، بعد فوز الجزائر ذهابًا بنفس النتيجة.

وفي الوقت الإضافي، نجح "محاربو الصحراء" بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 118 عن طريق أحمد توبة، قبل أن يسجل كارل توكو إيكامبي هدف فوز وتأهل الكاميرون لكأس العالم.

 
#الجزائر #الكاميرون #تونس #المغرب

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