فيديو.. السنغال تخطف بطاقة المونديال من مصر بالترجيحية

وكالات / سما /

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، عقب التغلب على مصر بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع مباراتي الدور الحاسم.

وعادل منتخب السنغال نتيجة الذهاب اليوم بهدف نظيف دون أن يحسم المنتخبين بطاقة التأهل خلال الوقتين الأصلي أو الإضافي.

وسجل بواليا ديا الهدف الأول لمصلحة منتخب السنغال في الدقيقة “6” بسبب رعونة كبيرة من دفاع منتخب مصر أثناء تنفيذ ركلة ثابتة من الطرف الأيسر.

وسيطر منتخب السنغال على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى من اللقاء، وسط لعب منتخب مصر على الهجمات المرتدة.

وتصدى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، لتسديدة قوية من إدريسا جاي، في الدقيقة “28” من زمن اللقاء.

واستبدل البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، رامي ربيعة بداعي الإصابة ودخول أيمن أشرف بدلا منه في الدقيقة “29”.

وفشل منتخب مصر بعد مرور 30 دقيقة من المباراة في خلق أي فرصة خطيرة على إدوارد ميندي، حارس السنغال.

ودفع البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر بإمام عاشور، بدلا من عمر جابر بعد إصابة لاعب بيراميدز في الدقيقة “36”.

ولم يخلق منتخب مصر أي فرصة خلال الشوط الأول على مرمى السنغال الذي خطف هدف التقدم في الدقيقة “3” وسيطر على الكرة دون خلف فرصة كبيرة على الحارس محمد الشناوي رغم الاستحواذ.

الشوط الثاني: ميندي يحرم مصر من التعادل

وتحسن مستوى منتخب مصر في بداية الشوط الثاني عن الأول، بالضغط المبكر على أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل.

وكاد محمود حسن تريزيجيه أن يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة “50” ولكن إدوارد ميندي، حارس السنغال منعه من ذلك.

وتألق محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر في انفراد بواليا ديا، مهاجم السنغال في الدقيقة “53” من زمن المباراة.

زيزو يفشل في معادلة النتيجة لمصر

وكاد أحمد سيد زيزو أن يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر برأسية قوية مرت بجوار القائم، بعد نزوله بدقيقة بدلا من تريزيجيه في الدقيقة “70” بعد عرضية من محمد صلاح.

وعاد زيزو من جديد بعد مراوغة دفاع منتخب السنغال بتهديد مرمى أصحاب الأرض ولكنه سدد بعيدا عن مرمى الحارس إدوارد ميندي في الدقيقة “76”.

وأهدر أسماعيلا سار، مهاجم منتخب السنغال، فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد الانفراد بالحارس محمد الشناوي في الدقيقة “82”، ليذهب اللقاء إلى الوقت الإضافي من 30 دقيقة، بفضل فوز منتخب مصر في لقاء الذهاب بهدف.

الشوط الأول الإضافي: الشناوي يتألق

وتصدى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر لرأسية قوية من بابا سيسيه، مدافع السنغال بالدقيقة “93”.

وعاد الحارس مرة أخرى من أجل التألق بصورة رائعة في تسديدة إسماعيلا سار في الدقيقة “95” بعد عرضية من ساديو ماني.

واستمر محمد الشناوي، حارس منتخب مصر في تألقه اليوم بعد التصدي لتسديدة بابا سيسيه بالدقيقة “103.

ولم يخلق منتخب السنغال أي فرصة خطيرة في الشوط الثاني الإضافي، ليلجأ المنتخبان إلى الركلات الترجيح من أجل حسم بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.