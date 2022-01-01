رسميا .. مصر تدين عملية إطلاق النار في "تل أبيب"

القدس المحتلة / سما /

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، كافة أعمال "العنف والإرهاب" التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد المتحدث، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إدانة حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب".

وشدد المتحدث على الرفض الكامل لكافة أشكال "العنف والإرهاب"، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من "العنف".

وحذر من "مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة".