هاتف أندرويد من Xiaomi يكتسح سوق الأجهزة الذكية

وكالات - سما-

من بين أبرز الهواتف الذكية التي لفتت انتباه محبي الإلكترونيات هذا العام جاء هاتف Note الجديد من Xiaomi.

وحصل هاتف Redmi Note 11S 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP53، بأبعاد (163.6/75.8/8.8) ملم، وزنه 195 غ.

وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 13، ومعالج MediaTek Dimensity 810 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit