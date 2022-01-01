  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محادثات إسطنبول تحقق اختراقا.. روسيا تقرر تقليص عملياتها حول كييف

الثلاثاء 29 مارس 2022 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات إسطنبول تحقق اختراقا.. روسيا تقرر تقليص عملياتها حول كييف



اسطنبول/سما/

تعتزم روسيا تقليص نشاطها العسكري في المناطق القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب محادثات "مفيدة" في إسطنبول، حسبما أعلن الوفد الروسي، الثلاثاء.


وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين: "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية (..) اتخذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات".

وأكد رئيس وفد التفاوض فلاديمير منديسكي إجراء "نقاشات مفيدة" في المحادثات، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.


من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس تشكل أهم تقدم يجري إحرازه خلال المحادثات حتى الآن.

وعقد المفاوضون الأوكرانيون والروس أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين، الثلاثاء، فيما دخلت العملية العسكرية الروسية أسبوعها الخامس الآن.


وقال جاويش أوغلو متحدثا في موقع المحادثات في إسطنبول، إن تركيا ترحب بتوصل البلدين إلى حل وسط وتفاهم مشترك بشأن بعض القضايا. وقال إن الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.


 

ونقلت "رويترز" عن الوزير التركي، قوله إنه من المتوقع مناقشة "القضايا الأكثر صعوبة" بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في وقت لاحق، مضيفا أن رئيسي البلدين سيلتقيان بعد ذلك.

#اسطنبول #روسيا #كييف #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا #محادثات اسطنبول

الأكثر قراءة اليوم

فيديو متداول لمشاهد مروعة تظهر مدى تنكيل وتعذيب الأسرى الروس على أيدي الأوكران

ما المقابل من "جزرة" التسهيلات الاسرائيلية لغزة ؟.. وما هو موقف المقاومة ؟

"بوتين في مأزق".. "مجموعة السبع" ترد على دفع ثمن الغاز بالروبل

العاروري: مسألتان المس بهما سيفتح أبواب الجحيم في وجه الاحتلال ..

فيديو: أول رد رسمي من بايدن على تصريح عزل بوتين من السلطة

صحيفة: وفد اسرائيلي زار القاهرة لمنع تفجر الأوضاع ..وهذا أكبر هاجس أمني يسبب هالة هلع لدى الاحتلال

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول عملية “الخضيرة”

الأخبار الرئيسية

يديعوت تتهم حكومة بينيت بأنها السبب في القصور الأمني والاستخباراتي المدوي

النب

هآرتس: باتفاق على إبعاد كلمة "فلسطينيين".. العرب في "قمة اللاشيء": "نعم للدولتين"!

اشتية: سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر

الجهاد: علاقتنا مع حماس لها خصوصية جداً و أي اعتداء على المقدسيين في رمضان سيتم التصدي له

444

لمدة 4 ساعات..هذا ما انتهت اليه المفاوضات بين الوفدين الروسي والاوكراني في اسطنبول

الاتصالات الفلسطينية