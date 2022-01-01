وفاة طالبة من حيفا خلال رحلة مدرسية

حيفا/سما/

لقيت الطالبة سهى منذر زبانة (14 عاما) من مدينة حيفا مصرعها خلال رحلة مدرسية في بحيرة "مونفورت" قرب بلدة ترشيحا، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للطالبة في المكان، ثم جرى نقلها على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المشفى في بيان أن "الفتاة وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة بعدما كانت في رحلة بمنطقة الجليل الغربي".

وأضاف أن "الفتاة التي جرى إنعاشها مدة ساعة في المكان، أدخلت إلى قسم العلاج المكثف في طوارئ الأطفال حيث تواصلت عمليات الإنعاش نحو 20 دقيقة أخرى، حتى أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها".

ونعت المدرسة الإيطالية في حيفا وفاة طالبتها، وجاء في بيان لها "لا تتوفر لدينا تفاصيل حول المصاب، لكننا نحتاج لتفهمكم ووعيكم التام لما قد يبدر من أبنائكم من تصرفات وردّات فعل طبيعية بعد هذا الحدث".

وأضاف البيان "الطواقم والمعلمين والمستشارين والتفتيش والمعالجين النفسيين، جميعهم يلتئمون الآن من أجل مساندة الطلاب وكل من يقرب الطالبة المتوفاة".

وختم بيان المدرسة "عندما تتضح لنا الصورة، سنوافيكم بالتفاصيل اللازمة والضرورية لمواجهة الحدث الأليم، المصاب عظيم والألم لا يوصف، وعليه فإن الدوام غدا الأربعاء سيكون حتى الساعة الثانية عشر ظهرا لجميع الصفوف في القسمين الابتدائي والثانوي".