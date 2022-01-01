محكمة اسرائيلية تمدد اعتقال 12 مشتبها بتأييد "داعش" ومنعهم من لقاء محامين

عكا/سما/

مددت محكمة الصلح في عكا، اليوم الثلاثاء، اعتقال 12 شخصا من أم الفحم ومنطقة وادي عارة وسخنين والناصرة، بشبهة تأييد تنظيم "داعش".

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه بهم لغاية يوم 6 آذار/مارس المقبل، كما منعتهم من لقاء طاقم الدفاع.

ونسبت النيابة العامة إلى المعتقلين عدة شبهات بينها الانتماء إلى منظمات غير قانونية والتآمر للقيام بعملية إرهابية والانضمام إلى تنظيمات معادية.

وأفادت مصادر صحفية أن طاقم الدفاع سيقدم استئنافا على قرار المحكمة بمنع المعتقلين من لقاء محاميهم.

مما يذكر أن الاعتقالات جاءت عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 من عناصر الأمن، واستمرارا لحملة الاعتقالات التي شرعت بها أجهزة الأمنية الإسرائيلية، فجر الإثنين، في أم الفحم وطالت 5 أشخاص تم تمديد اعتقالهم بعدة أيام، وكذلك، اعتقال شاب من النقب بشبهة تأييد "داعش".

وتركزت حملة الاعتقالات في منطقة المثلث الشمالي، كما شملت مداهمات واقتحامات في العديد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل، حيث تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، وإخضاع شبان وأفراد عائلات لتحقيقات ميدانية واستجوابات.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يوجد 80 إلى 100 شخص من العرب بالبلاد، تزعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم اعتقلوا وجرى إدانتهم بتأييد تنظيم "داعش"، أو خططوا للسفر إلى سورية بغية الانضمام للتنظيم.