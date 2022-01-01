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الكرملين يكشف حقيقة دور أبراموفيتش ويعلق على "تسميمه"

الثلاثاء 29 مارس 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين يكشف حقيقة دور أبراموفيتش ويعلق على "تسميمه"



موسكو/سما/

بعد تكهنات بشأن الدور الذي يلعبه رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش في المفاوضات مع أوكرانيا، علق الكرملين على الأمر، الثلاثاء.


وأعلن الكرملين أن الملياردير يلعب دور وساطة في المحادثات الروسية الاوكرانية التي بدأت الثلاثاء في إسطنبول.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، إن "أبراموفيتش يلعب دورا لإعادة الاتصالات بين الطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "هو موجود في إسطنبول"، رغم أنه ليس عضوا رسميا في الوفد الروسي.

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وظهر أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الإنجليزي الذي يسعى لبيعه بعد خضوعه لعقوبات غربية قاسية، حاضرا في افتتاح مفاوضات إسطنبول، الثلاثاء، بحسب صورة نشرتها الرئاسة التركية تظهره وهو يستمع لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما تظهر صورة أخرى لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أبراموفيتش مع أردوغان ووزير خارجة تركيا مولود تشاوش أوغلو.

ومن جهة أخرى، نفى الكرملين تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الذي أشار إلى احتمال تعرض أبراموفيتش للتسميم.

وكانت الصحيفة ومصادر أميركية أخرى، أشارت إلى أن أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين اثنين عانوا عوارض تدفع للاعتقاد باحتمال حصول تسميم، بعد جولة سابقة من المحادثات في كييف.

وقال: "هذا جزء من الحرب الإعلامية ضد روسيا"، مضيفا أن "هذه المعلومات لا تتطابق بالطبع مع الواقع".

#ابراموفيتش #روسيا #تشيلسي #اوكرانيا

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