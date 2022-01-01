  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان لوفدي روسيا وأوكرانيا: السلام العادل في صالح الطرفين

الثلاثاء 29 مارس 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان لوفدي روسيا وأوكرانيا: السلام العادل في صالح الطرفين



وكالات / سما /

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جلسة تفاوضية بين الوفدين الروسي والأوكراني المنعقدة في قصر دولما بهتشه الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وأكد أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي "ليست في صالح أحد".

وأضاف أن تركيا التي كانت شاهدة على العديد من المآسي في منطقتها تسعى لعدم تكرار تلك المآسي شمال البحر الأسود.

وأردف: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما".

#أردوغان #روسيا #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو متداول لمشاهد مروعة تظهر مدى تنكيل وتعذيب الأسرى الروس على أيدي الأوكران

ما المقابل من "جزرة" التسهيلات الاسرائيلية لغزة ؟.. وما هو موقف المقاومة ؟

"بوتين في مأزق".. "مجموعة السبع" ترد على دفع ثمن الغاز بالروبل

لغز العجوز بمكان عملية الخضيرة يثير جدلا في الشارع الاسرائيلي

فيديو: أول رد رسمي من بايدن على تصريح عزل بوتين من السلطة

خسائر فادحة للشركات ..غزة: إيقاف موسم العمرة بعد تسيير رحلات 28- 29 مارس

صحيفة: وفد اسرائيلي زار القاهرة لمنع تفجر الأوضاع ..وهذا أكبر هاجس أمني يسبب هالة هلع لدى الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منع التصعيد

تعرف على توصيات معهد الامن القومي الاسرائيلي لمنع التصعيد..

العملية في الخضيرة

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: عمليتا بئر السبع والخضيرة تؤكدان إخفاق الشاباك

يوسي كوهين وبومبيو

"بومبيو" يكشف عن علاقته الوثيقة برئيس الموساد السابق.. ما علاقة تفجيرات طهران؟!

حارس اسوار 2

الإعلام العبري: اسرائيل تستعد لتنفيذ "حارس اسوار 2" داخل مناطق 48 وتمتد للضفة والقدس

بارليف-في-البلدة-القديمة

بارليف زار الأردن سرًا لبحث التسهيلات للفلسطينيين وهذه كانت القضية العالقة ..

الاتصالات الفلسطينية