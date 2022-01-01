"بومبيو" يكشف عن علاقته الوثيقة برئيس الموساد السابق.. ما علاقة تفجيرات طهران؟!

وكالات / سما /

تحدث مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، عن علاقته الوثيقة برئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين الذي أنهى عمله مؤخرًا في قيادة الجهاز.

وقال بومبيو الذي شغل منصب رئيس وكالة المخابرات الأميركية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، إنه في اليوم الرابع من توليه منصبه كرئيس للمخابرات، سافر إلى تل أبيب للقاء ما وصفه بـ “أجمل جاسو قابلته في حياتي، رجل يدعى يوسي كوهين، الذي كان رئيسًا لجهاز الموساد”.

وأضاف بومبيو خلال حفل مؤتمر في نيويورك – كما ذكرت القناة العبرية السابعة – “لم ألتق به من قبل، سمعت عنه وعرفت أنه على عكسي، كان لديه مهمة تجسس طويلة .. أخبرت يوسي الذي أصبح أحد أفضل أصدقائي في العالم، على عكس الاحتكاكات السابقة، نحن سنجعل منظماتنا تعمل معًا وتنسق فيما بينها”.

وأشار إلى أنه كان هناك فيما بعد تنسيق كبير بين جهاز الموساد والمخابرات الأميركية، وقلت أمام ضباط الموساد “سنعمل معًا ونزيد من قدراتنا، وأنه لدى المخابرات المركزية موارد في جميع أنحاء العالم، ولديها القدرات للوصول إلى أي شخص ومكان، وكان هناك تنسيق وتعاون بين أعضاء الجهازين، وأصبح أقوى بشكل أكبر”.

وتابع “حتى يومنا هذا عندما ينفجر شيء ما في طهران، يتصل بي يوسي كوهين، نحن لا نتحدث، فقط نبتسم ونقطع المحادثة”.

واعتبر أن التنسيق بين الموساد والمخابرات الأميركية خلال إدارة ترامب جعل الشرق الأوسط أكثر أمانًا وازدهارًا على المستوى الدبلوماسي والاستخباراتي والأمني.