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الاحتلال ينشر تعليمات لجنوده بالضفة خشية من عمليات جديدة

الثلاثاء 29 مارس 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر تعليمات لجنوده بالضفة خشية من عمليات جديدة



القدس المحتلة / سما /

أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لجنوده في البلدات العربية بالداخل المحتل

وذكر المحلل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، أن التعليمات الأمنية الجديدة، تتمثل في منع عناصر الجيش، بمنع الملاحة والتدريب الانفرادي في "المناطق العربية" حتى إشعار آخر.

وأضاف: "سيتم تعزيز محطات الانتظار وتوصيل الجنود بمزيد من قوات الأمن".

وتابع: " في منطقة قيادة الوسط (الضفة والغور)، لا يُسمح لأي جندي بالتحرك في مركبة بمفرده، ويجب أن يكون أحد الجنود في المركبة مسلحًا".

#جيش الاحتلال #عملية الخضيرة

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