الاحتلال ينشر تعليمات لجنوده بالضفة خشية من عمليات جديدة

القدس المحتلة / سما /

أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لجنوده في البلدات العربية بالداخل المحتل

وذكر المحلل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، أن التعليمات الأمنية الجديدة، تتمثل في منع عناصر الجيش، بمنع الملاحة والتدريب الانفرادي في "المناطق العربية" حتى إشعار آخر.

وأضاف: "سيتم تعزيز محطات الانتظار وتوصيل الجنود بمزيد من قوات الأمن".

وتابع: " في منطقة قيادة الوسط (الضفة والغور)، لا يُسمح لأي جندي بالتحرك في مركبة بمفرده، ويجب أن يكون أحد الجنود في المركبة مسلحًا".