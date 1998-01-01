نجوم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمفردهم وعثر عليهم بالصدفة

وكالات - سما-

رغم الشهرة والأضواء إلا أنه أحياناً لم تصبح الحياة عادلة فإذا أعطت شيئاً يكون مقابلة كبير وضخم ومؤلم، وهذا ما حدث مع بعض النجوم والمشاهير.

وهناك عدد من النجوم الذين ذاع صيتهم وتواجدوا في الكثير من الأعمال الفنية لكنهم رحلوا بمفردهم دون أن يعلم أحد بوفاتهم بشكل سريع.

ومن خلال هذا التقرير نكشف أبرز النجوم الذي توفوا بمفردهم وعثروا عليه بالصدفة:

حاتم ذو الفقار

دخل حاتم ذوالفقار، في دوامة من الحزن بعد أن ابتعد عنه المنتجون وأصدقاؤه بشكل تدريجي، فضلًا عن فشل زيجاته بسبب المخدرات، أشهرها انفصاله عن الفنانة نورا، ليقرر بعدها أن يتوقف عن الإدمان ويحصل على العلاج داخل أحد المستشفيات.

وفي عام 1998 ذهب لأداء فريضة الحج بعد التوقف عن تعاطي المخدرات، «رجعت مسامح الدنيا كلها»، وفي فبراير عام 2012 توفى حاتم ذوالفقار داخل منزله، بعد أن عثرت أسرته عليه بعد الوفاة بنحو 3 أيام لعدم رده على اتصالاتهم الهاتفية، وفي سرادق العزاء الخاص به لم يحضر وقتها أهل الفن فيما عدا نقيب الممثلين وقتها أشرف عبدالغفور، وثلاثة أخرين.

وائل نور

توفي الفنان المصري وائل نور، عن عمر ناهز 55 عامًا، بمقر إقامته في منطقة العجمي بالإسكندرية.

واكتشف سائقه وفاته بالصدفة بعد أن حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه فقام بتحطيم باب شقته ليجده قد فارق الحياة.

الفنان أحمد دياب

توفي الفنان المصري أحمد دياب، عن عمر يناهز 74 عاماً، داخل منزله، وكان منفصل عن زوجته ابنة الفنان رشدي أباظة وله ابن وحيد مهاجر خارج مصر، وكان يعيش دياب وحيدا بمفرده وتوفي أيضاً دون علم أحد.

الفنان عمرو سمير

توفي الفنان الشاب عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عاما، حيث كشف الطب الشرعي، إن الوفاة تمت بشكل مفاجئ على سريره بغرفته بمفرده في أحد الفنادق بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، ما أدى لإصابته بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات، وأثر بشكل مفاجئ على قلبه وأدى لوفاته.

هيثم أحمد زكي

توفي هيثم أحمد زكي في السابع من نوفمبر من عام 2019، النجم الذي استطاع أن يكسب تعاطف الكثيرين بسبب حياته التي كانت تتسم بالوحدة.

وتوفي زكي، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى شقة الفنان الراحل، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة هيثم أحمد زكي، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.