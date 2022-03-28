فيديو متداول لمشاهد مروعة تظهر مدى تنكيل وتعذيب الأسرى الروس على أيدي الأوكران

وكالات

كشفت مشاهد فيديو متداول بثه نشطاء فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى من الجنود الروس على أيدي مسلحين أوكرانيين.

وأظهر مقطع الفيديو كيف عمد المسلحون من الأوكران إلى إطلاق النار على سيقان الأسرى الروس، قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.

وذكرت مصادر محلية روسية ان ما اسمتهم "النازيين" عادة ما يعمدون إلى إطلاق النار على الجنود والمقاتلين الروس بعد أسرهم، ثم يتركونهم لينزفوا حتى الموت بخلاف تعامل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين.

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها "النازيون الجدد" في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن اللجنة أن "باستريكين وجه بتوثيق هوية جميع المتورطين لتقديمهم للعدالة".

روسيا اليوم