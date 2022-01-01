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هذا ما طلبته المغرب والإمارات والبحرين من إسرائيل ..

الثلاثاء 29 مارس 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما طلبته المغرب والإمارات والبحرين من إسرائيل ..



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "غلوبس" نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب والإمارات والبحرين عرضت على تل أبيب بيعها وسائل قتالية دفاعية، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرس هذه الطلبات.

وحسب الصحيفة، فإن الدولتين الخليجية طلبتا شراء منظومة القبة الحديدية ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة: "تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية"، مشيرا إلى أن المصادقة على الطلب حاليا بين يدي وزارة جيش الاحتلال.

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