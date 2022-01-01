صحيفة عبرية: زيادة بالطلب على الأسلحة النارية لدى الاحتلال بنسبة 700%

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيادة في التقدم للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية، تزيد عن 700 بالمئة، عقب العمليات التي وقعت في الخضيرة أمس وبئر السبع الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه في أقل من 12 ساعة، تم تقديم أكثر من 430 طلبا لإصدار رخصة حيازة أسلحة نارية.

وأوضحت أنه ابتداء من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، الأحد، وحتى الساعة الثامنة صباح الاثنين، تم استلام 433 طلبا جديدا للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية.

وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة، تعتبر ظاهرة معروفة نسبيا في الأيام التي تعقب هجوما، لكنها هذه المرة سجلت قفزة كبيرة بأكثر من سبع مرات من المعتاد.

وبينت أن متوسط الطلبات عادة يكون حوالي 60 طلبا في اليوم، بينما هذه المرة تم تقديم أكثر من 430 طلبا في أقل من 12 ساعة.



ولفتت إلى أنه عادة بعد حوالي يوم من الهجوم، يحدث انخفاض في عدد الطلبات المقدمة.

ونبهت إلى أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في عدد الطلبات المقدمة إلى اللواء الجنوبي لمكتب ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال، عقب الهجوم في بئر السبع.