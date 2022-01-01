‏بوتين يقرر ترقية "قديروف" إلى رتبة فريق في الجيش الروسي

وكالات/سما/

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قراراً بترقية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، قبل قليل.

وقال داوودوف على موقع التواصل الاجتماعى تيليجرام: "أصدقائي الأعزاء من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية، بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.