  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

‏بوتين يقرر ترقية "قديروف" إلى رتبة فريق في الجيش الروسي

الإثنين 28 مارس 2022 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏بوتين يقرر ترقية "قديروف" إلى رتبة فريق في الجيش الروسي



وكالات/سما/

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قراراً بترقية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، قبل قليل.

وقال داوودوف على موقع التواصل الاجتماعى تيليجرام: "أصدقائي الأعزاء من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية، بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

#بوتين #روسيا #رمضان قديروف

الأكثر قراءة اليوم

رسميا .. شاهد الصورة : هذه الجهة تتبنى عملية الخضيرة

ما سر الرمز الذي ظهر على زي أحد منفذي عملية الخضيرة ؟

الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية الخضيرة (فيديو)

قناة عبرية: عملية الخضيرة فائقة التخطيط ..

لغز العجوز بمكان عملية الخضيرة يثير جدلا في الشارع الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

العاروري: هناك مسألتين المس بهما سيفتح أبواب الجحيم في وجه الاحتلال ..

صحيفة

يديعوت: في "صورة تاريخية" للنقب.. كيف ينظر الفلسطينيون إلى "الشرق الأوسط الإبراهيمي" ؟

على ماذا اتفق قادة حماس والجهاد عقب سلسلة لقاءات موسعة ؟

بوتين

"بوتين في مأزق".. "مجموعة السبع" ترد على دفع ثمن الغاز بالروبل

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: جلسة استثنائية غدا لمناقشة مشروع موازنة 2022

الاتصالات الفلسطينية