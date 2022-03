مفاجأة على مسرح "الأوسكار".. فيديو: ويل سميث يصفع مقدم الحفل

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث صفع نجم هوليوود ويل سميث الممثل الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، بعد إلقاء الأخيرة نكتة عن زوجة الأول.

Will Smith just said, nope. That’s my wife.#Oscars pic.twitter.com/zKk2Gjemuy