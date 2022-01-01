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إصابات في شجار وقع بين جنود في فرقة غزة

الإثنين 28 مارس 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في شجار وقع بين جنود في فرقة غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية عن حدث وقع بين جنود الاحتلال في فرقة غزة تسبب بإصابات في صفوف الجنود لم يكشف عنها جيش الاحتلال.

وأفاد موقع والا العبري، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأن الشجار كان عنيفًا وحدث بين جنود في فرقة غزة، وعلى إثر الشجار تم نقل بعض المصابين إلى أحد المستشفيات، لكن المتحدث باسم جيش الاحتلال لم يقدم أي تفاصيل حتى الآن.


 
وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح بعد شجار نشب بين جنود من سريتين في كتيبة 13 التابعة للواء جولاني في قاعدة “تسيئيليم”، حيث نقل في حينه الجنود الإسرائيليين للمشفى لتلقي العلاج اللازم بعدما أصيبوا.

وأُصيب 8 جنود في الجيش الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي إثر شجار نشب بينهم في قاعدة عسكرية، في منطقة الشمال.

#غزة

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