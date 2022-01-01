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"والا": ذروة اليقظة لجيش الاحتلال ستكون في هذا اليوم وفي هذه المناطق..

الإثنين 28 مارس 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"والا": ذروة اليقظة لجيش الاحتلال ستكون في هذا اليوم وفي هذه المناطق..



القدس المحتلة/سما/

قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري، مساء اليوم الاثنين، أن ذروة يقظة جيش الاحتلال الاسرائيلي ستكون يوم الجمعة، وذلك خوفا من عمليات أخرى.

وأضاف بوخبوط " سيكون التركيز في مناطق الضفة الغربية والقدس.

 وتابع "وفقا لتقييم الوضع الأمني بالجيش، سينظر في قرار لفرض حظر على مغادرة الجنود في الأيام المقبلة.

وأمس الأحد، قُتل عنصران في شرطة الاحتلال وأصيب 12 آخرون، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة المحتلة، نفذها فلسطينيان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل؛ استشهدا خلالها.

وفي 22 الجاري، نفّذ الشاب محمد أبو القيعان من النقب عملية طعن في بئر السبع قتل خلالها أربعة مستوطنين قبل أن يُستشهد برصاص شرطة الاحتلال.

وركزت وسائل إعلام عبرية في تغطيتها لموجة العمليات بالداخل المحتل على "الفشل الذريع" لجهاز "الشاباك" خلال الأسبوع الأخير، والذي تجّلى بالإخفاق في منع عمليتي بئر السبع والخضيرة، اللتان تُعدان الأقسى في الداخل المحتل منذ سنوات طويلة.

#الجيش الاسرائيلي

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