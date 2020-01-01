اسرائيل: 21 وفاة و15596 إصابة بكورونا

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توفي 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 15596 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة في اسرائيل حيث لوحظ الارتفاع المتواصل في الفحوصات الموجبة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 2543 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة لتبلغ 65799 إصابة نشطة في مؤشر لتصاعد المنحى الوبائي والارتفاع بالعدوى والإصابات.

وفي ظل الارتفاع بالإصابات بالمتحورة الجديدة "إي بي 2 أوميكرون" أظهرت إحصاءات الصحةالاسرائيلية أنه الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020 بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات 386918 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10485 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة أمس الأحد.

ومع عدم استقرار المنحنى الوبائي ومعامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.3 بقيت الحالات التي بحاجة لرعاية صحية مستقرة حيث يرقد في مستشفيات البلاد 799 مصابا بينهم 290 مصابا بحالة خطيرة و135 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 114 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل الحالة الوبائية وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 99385 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا وأظهرت النتائج أن 22.08% منها موجبة في مؤشر لاستمرار الارتفاع بنتائج الفحوصات الموجبة.

إلى ذلك واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالارتفاع حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 91526 إصابة جديدة بكورونا بارتفاع بنسبة 67.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بينما شخصت 134 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 10.7%، فيما أعلن عن وفاة 27 شخصا تأثرا بكورونا بتراجع بنسبة 43.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.