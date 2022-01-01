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وفاة الفنان المصري عهدي صادق

الإثنين 28 مارس 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري عهدي صادق



وكالات / سما /

أعلنت عائلة الفنان المصري عهدي صادق وفاته، يوم الإثنين، عن عمر 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت ابنة شقيقه سامية جاهين على "فيسبوك" أن الراحل "ارتاح من آلام المرض"، وأن الجنازة تقام عصر الإثنين بالكنيسة الإنجيلية في القاهرة الجديدة.

ونقل صادق مؤخرا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية.

وولد الفنان الراحل عام 1950، وعرف بأدواره الكوميدية المساعدة، علما أنه يمتلك سجلا به أكثر من 240 عملا فنيا.

وكانت أبرز أدواره في مسلسلات "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني"، وفيلم "الكيف".

ومن المنتظر أن يظهر صادق في رمضان 2022 من خلال مسلسل"السر"، الذي يلعب بطولته الفنان حسين فهمي.

#عهدي صادق #الفنان

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