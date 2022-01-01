هل نحتاج لجرعة معززة بعد تفشي BA.2 من أوميكرون؟ تفاصيل

وكالات / سما /

كشف موقع "ميديكال اكسبرس"، عن أنه بينما يبدو أن السلالة الشبح BA.2 من اوميكرون شديد العدوى، إلا أنه يبدو أيضًا أقل حده بالنسبة لمعظم الناس، هذا يعني أن الحماية التي يوفرها بالفعل نظام لقاح كامل كافية لمنع الاصابة بالعدوى، كما يؤكد الدكتور منصور أميجي، أستاذ العلوم الصيدلانية والهندسة الكيميائية في جامعة نورث إيسترن.

وأضاف، نظرًا لأن سلالة BA.2 من اوميكرون تنتشر في جميع أنحاء العالم، فقد تتساءل عما إذا كنت ستحتاج إلى جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا؟

أشار أميجي، إلى دراستين حديثتين لدعم تحليله الأولى، وهي دراسة جديدة، أظهرت زيادة طفيفة نسبيًا في إنتاج الأجسام المضادة بين الشباب العاملين في مجال الرعاية الصحية الصحية بعد جرعة رابعة "جرعة معززة ثانية" مقارنة بـ 3 جرعات أو جرعتين من لقاح mRNA بالإضافة إلى جرعة معززة، وأظهرت الدراسة الثانية، نتائج مماثلة.

أكد أميجي، "إن الجرعة الرابعة، على ما يبدو، قد تكون أكثر وقائية، وأوصى الباحثون بأنه بالنسبة للبالغين الأصحاء، فإن الحقنة الرابعة ليست ضرورية في هذا الوقت، على حد قولهم.

وقال الموقع، إن حوالي 48% من البالغين الأمريكيين المؤهلين، أو 93 مليون شخص، حصلوا على حقن معززة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، تظهر البيانات أن أكثر من ثلثي المؤهلين من هم فى سن 65 عامًا أو أكبر، قد حصلوا عليها، ومع ذلك، طلبت شركة موديرنا Moderna ، وفايزر، وكلاهما من صانعي لقاحات mRNA ، مؤخرًا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" الحصول على إذن طارئ لجرعات معززة ثانية، طلبت شركة موديرنا Moderna اذنًا طارئًا لجميع البالغين، بينما تسعى شركة فايزر Pfizer- BioNTech للحصول على تصريح طارئ لمُعزز ثانٍ للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

أكد الدكتور أميجي، إن الشركتين من المرجح أن تتخذ احتياطاتها ضد احتمال ظهور متغيرات جديدة أكثر عدوانية خلال الصيف والخريف، أيضًا، تُظهر البيانات الحديثة أن الحماية من فيروس كورونا قد تتضاءل بمرور الوقت، وهو ما يمثل مصدر قلق خاص للأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر العدوى والأمراض الخطيرة.

وأوضح مسؤولو شركة موديرنا Moderna، إنهم يسعون للحصول على ترخيص أوسع حتى تتمكن سلطات الصحة العامة في المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، من تحديد الاستخدام المناسب من الجرعة الرابعة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر من عدوى أو مرض خطير.

وقال، إنه من المحتمل أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة سيحتاجون إلى جرعات معززة ثانية حيث ينتشر متغير BA.2 إلى الولايات المتحدة. بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا، فإذا كانت الجرعة المعززة الثانية - أو حقنة سنوية مثل لقاح الأنفلونزا - ضرورية فان ذلك سيعتمد على مدى تضاؤل ​​الحماية من الجرعات الثلاث الأولى بمرور الوقت.

وأكد، إنه مع انتشار وباء كورونا، سيحتاج مسؤولو الصحة العامة والرعاية الصحية إلى الاستمرار في مراقبة شدة السلالات الفيروسية الجديدة، ولكن من المحتمل أن تأتي التوصيات لمزيد من التطعيم على أساس كل حالة على حده، وليس حملات التلقيح والتعزيز الشامل التي حددت الجائحة حتى الآن.

وقال، "آمل أنه عندما يأتي الخريف، لن يحتاج الجميع إلى التطعيم مرة أخرى، "ستكون قادرًا على تحديد ما إذا كان ذلك مناسبًا لك."