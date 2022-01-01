"قمة النقب" ستصبح منتدى سنويا لمناقشة القضايا الإقليمية

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين، الذين واصلوا، اليوم الإثنين، اجتماعاتهم ضمن أعمال "قمة النقب"، في كيبوتس "سديه بوكير"، عن القمة كمنتدى دائم يجتمع بشكل دوري لبحث القضايا الإقليمية، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد.

وأفاد المراسل السياسي لموقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، نقلا عن أثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أنه مع انتهاء اجتماع وزراء الخارجية ضمن "قمة النقب"، أعلن ضمن البيان الختامي بأن اجتماع وزراء الخارجية سيصبح منتدى دائم يسمى "منتدى النقب"، حيث سيجتمع بين الحين والآخر لمناقشة القضايا الإقليمية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن المجتمعين طرحوا أفكارا حول دفع تعاون في مجال الدفاع مقابل إيران، ووصفوا خطوة كهذه بأنها "هندسة أمن إقليمي"، تهدف إلى بلورة "حلول رادعة مقابل التهديدات في الجو والبحر".

واعتبرت الصحيفة أن عقد اجتماع وزراء الخارجية يبعث برسالة واضحة إلى إيران وكذلك إلى الإدارة الأميركية التي تفاوضها، بأن "التقارب الأمني بين دول الخليج، المغرب ومصر مع إسرائيل، بكل ما يتعلق بمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والجهود النووية، هي ليست حقيقة منتهية فقط، وإنما هذا تقارب معلن".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القمة اختتمت اليوم بمؤتمر صحافي مشترك للمشاركين فيه، حيث أعلن عن خطوة تحويله لمنتدى سنوي، ودعوة المزيد من دول المنطقة للانضمام إليه.

وبحسب الموقع، فإن الهدف من ذلك جعل "منتدى النقب" قمة تعقد مرة كل بضعة أشهر، أو ربما مرة واحدة في العام، سواء كان في إسرائيل أو في أي مكان آخر، على أن يتم دعوة مزيد من الدول إليه لبحث القضايا الإقليمية.

وخلال "قمة النقب" اليوم، وقعت إسرائيل والبحرين على اتفاقية أمنية بينهما، وهي بمثابة مذكرة تفاهم بين البلدين.

وافتتح وزار الخارجية أمال المؤتمر الصحافي الذي يختتم فعاليا "قمة النقب" التي استمرت على مدار يومين، بإدانة عملية إطلاق النار في الخضيرة والتي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجي الأميركي " رأينا خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة وهذه التفاعلات محورها الشعوب".

وأضاف بلينكن "قمنا وسوف نقوم بدعم هذه العملية التي تنقل هذه العلاقات نحو الأفضل"

وتابع وزير الخارجية الأميركي "هذا الاجتماع كان يستحيل تخيله قبل أعوام. نحن نعمل معا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة القادمة من إيران وحلفائها".