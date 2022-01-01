وكالات / سما /

سناب شات تُقيد التطبيقات بسياسات جديدة – حظرت شركة سناب المالكة لمنصة سناب شات تطبيقات المراسلة المجهولة التي سهلت التنمر عبر الإنترنت وتعهدت بتجديد سياساتها لمعالجة أي نوع من التجارب المتصلة بالمنصة التي يمكن بناؤها باستخدام أدوات المطور الخاصة بها.

وتحظر الشركة تطبيقات المراسلة المجهولة، وتطلب من أي شخص يقوم ببناء تطبيقات للبحث عن الأصدقاء قصر هذه التطبيقات على المستخدمين من سن 18 وما فوق. ويتم منح المطورين الحاليين 30 يومًا للامتثال للسياسات الجديدة.

وتقتصر هذه التغييرات على تطبيقات الجهات الخارجية المدمجة مع سناب شات ولا تهدف إلى معالجة مشكلات سلامة الأطفال الأخرى عبر المنصة.

وتقول الشركة إن تحديث السياسة يؤثر في مجموعة فرعية صغيرة من مجتمعها المكون من أكثر من 1500 مطور. ويتأثر نحو 2 في المئة من المطورين بالحظر المفروض على تطبيقات المراسلة المجهولة.

بينما يتأثر نحو 3 في المئة من المطورين بالمتطلبات الجديدة لتطبيقاتهم العمرية. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المطورين الذين يزيلون الرسائل المجهولة من تطبيقاتهم يمكنهم إعادة مراجعة تطبيقاتهم ويظلوا شركاء Snap Kit.

وقالت الشركة: نريد لمستخدمينا الاستمتاع والبقاء آمنين عند استخدام خدماتنا، وهذا الهدف هو الدافع وراء تصميم منتجاتنا وسياساتنا وأنظمتنا للمطورين الخارجيين.

وأضافت: نركز أيضًا على بناء التقنيات التي تدعم الاتصالات البشرية الواقعية والاتصالات بين الأصدقاء المقربين. وهذا مبدأ يساعد في إنشاء تجارب عبر الإنترنت أكثر أمانًا وإيجابية.

ويمثل Sendit أحد التطبيقات التي استفادت بشكل كبير من الحظر السابق على تطبيقات المراسلة المجهولة. ولكنه من بين التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء تغييرات لمواصلة العمل مع سناب شات.

وفي غضون أشهر بعد الحظر، اكتسب Sendit ملايين التنزيلات الإضافية من المراهقين الذين ما زالوا يريدون طريقة لنشر أسئلة وأجوبة مجهولة المصدر.