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شباب رفح يفقد لاعبَين اثنين في مواجهة الفيصلي

الإثنين 28 مارس 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يفقد لاعبَين اثنين في مواجهة الفيصلي



وكالات / سما /

أعلن نادي شباب رفح عن مشاركة فريقه منقوصاً في المواجهة المرتقبة أمام الفيصلي الأردني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة القدس والكرامة.

وأكد شباب رفح غياب الثنائي المهاجم طارق أبو غنيمة والمدافع محمد السدودي عن المباراة بسبب الإصابة في المباراة الماضية أمام جبل المكبر.

وكان شباب رفح قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل بهدف لمثله أمام شباب الخليل فيما خسر من الوحدات الأردني بهدف نظيف في دور المجموعات، قبل أن يخسر بخماسية من جبل المكبر في نصف النهائي.

يشار إلى أن شباب رفح يلعب مع الفيصلي غداً الثلاثاء على ملعب "الجامعة الأمريكية" في جنين الساعة الثانية عصراً.

#شباب رفح #الفيصلي #بطولة القدس والكرامة

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