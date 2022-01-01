الصداقة يتخطى الشباب ويواعد الخدمات في نهائي كأس الطائرة

غزة / سما /

ضرب فريق الصداقة لكرة الطائرة موعداً قوياً مع خدمات جباليا في كلاسيكو كرة الطائرة في غزة بعد فوزه الصعب على شباب جباليا (3×2) في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة سعد صايل ضمن منافسات كأس الطائرة.

وامتلك شباب جباليا البداية القوية في المباراة التي حسم فيها أول شوطين (25/22)، و (25/21)، قبل أن يستفيق الصداقة ويحسم الشوطين الثالث والرابع بنفس النتيجة (25/21)، ليلجأ الفريقان لشوط إضافي خامس حسمه الصداقة لمصلحته بنتيجة (15/8).

وتترقب جماهير كرة الطائرة المباراة النهائية التي ستجمع الصداقة مع خدمات جباليا الخميس المقبل على صالة سعد صايل.