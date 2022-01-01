فيديو.. "النشامى" يتفوق على الهلال .. والأهلي يتعادل مع خدمات رفح

غزة / سما /

تعافى شباب خانيونس من نتائجه المتراجعة بفوز مقنع على الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

وسجل ثلاثية شباب خانيونس، سليمان أبو عبيدة (19), ومحمد التتري (83), وهيثم أبو عودة (85).

وبهذا الفوز، رفع شباب خانيونس رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية خطف الأهلي تعادلاً جيداً له وضاراً لخدمات رفح في المباراة التي انتهت سلبية النتيجة على ملعب اليرموك.

ولم يقدم خدمات رفح الأداء المطلوب لحسم نتيجة المباراة، فظهر الأهلي متماسكاً في المناطق الدفاعية للحفاظ على النقطة التي رفعت رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع خدمات رفح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

دوري الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى ارتقى خدمات النصيرات للصدارة مؤقتاً بعد فوزه على خدمات البريج بهدف نظيف في الديربي الذي أقيم على ملعب الدرة.

ورفع النصيرات رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد البريج عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية انتصر أهلي بيت حانون على نماء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

ورفع الفوز رصيد الحوانين للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما تراجع نماء للمركز السابع برصيد 19 نقطة.