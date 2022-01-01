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بوغبا يلمح إلى مغادرة فريق "الشياطين الحمر"

الإثنين 28 مارس 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغبا يلمح إلى مغادرة فريق "الشياطين الحمر"



وكالات / سما /

يبدو أن اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخطط إلى رحيله عن فريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ 29 عاما، مع اليونايتد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين للتجديد.

وقال بوغبا، في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مستقبلي؟ أريد الفوز بالألقاب، وأن ألعب من أجل شيء ما، وهذا العام وفي السنوات القليلة الماضية لم نفز بأي لقب في مانشستر يونايتد. إنه شيء محزن".

وأضاف: "الموسم لم ينته بعد، لكنه شبه انتهى بالنسبة لنا، بسبب عدم وجود ألقاب أخرى نلعب من أجلها".

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد، كما خرج من الكؤوس المحلية في إنجلترا، ويبتعد عن دائرة المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

#بول بوغبا #مانشستر يونايتد #الشياطين الحمر

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