تشافي يرفض تعاقد برشلونة مع كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إسبانية رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة اقتراح التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر رونالدو العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكن الأمور لا تسير معه بشكل جيد، حيث تعرض للكثير من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه ببعض المباريات، كما أنّ علاقته مع المدرب الحالي رالف رانجنيك متوترة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن موقع “إلناتشيونال كات” أن كريستيانو رونالدو يفكر جدياً بمغادرة مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم، مما دفع وكيل أعماله خورخي مينديز لعرض موكله على برشلونة الذي يعد الغريم التقليدي لناديه السابق ريال مدريد.

وأوضح الموقع الشهير أن تشافي هيرنانديز رفض فكرة التوقيع مع رونالدو، رغم أنه يبحث عن مهاجم حيوي وهداف من الطراز الرفيع، وهذه الخصائص تتوافر بالنجم البرتغالي.

وأضاف التقرير أن تشافي سيوقف أكبر صفقة خيانة في تاريخ كرة القدم. وذلك لأسباب خاصة تتعلق بالنادي الكتالوني، فهو يرى أنه من غير المنطقي ضم واحد من أكثر اللاعبين عداوة لبرشلونة.

وعاش تشافي هيرنانديز كلاعب الفترة الأكثر توتراً بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان فيها كريستيانو رونالدو الممثل الأول لجوزيه مورينيو داخل أرضية الميدان. وهو ما يجعل انسجامه مع لاعبين أمثال سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه في غرفة خلع الملابس أمراً صعباً للغاية، وبمثابة النقبلة الموقوتة.