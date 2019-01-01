أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع جريزمان بشكل نهائي

وكالات / سما /

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان بشكلٍ نهائي، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، خلال تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين.

وقرر أتلتيكو مدريد استعادة جريزمان من برشلونة في الصيف الماضي، وعاد النجم الفرنسي إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء النهائي مقابل 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أتلتيكو مدريد سيفعل خيار الشراء النهائي، وسيدفع لبرشلونة 40 مليون، وذلك في ظل دخول اللاعب ضمن خطط المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للموسم القادم.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد اشترط على برشلونة ان يخوض جريزمان 50% أو أكثر من المباريات المتاحة هذا الموسم، لكي يتم تفعيل خيار الشراء، وهو ما تحقق بالفعل، حيث خاض اللاعب ما يقارب 66% من المباريات التي كان فيها متاحاً ولا يعاني من الإصابة.