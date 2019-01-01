  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع جريزمان بشكل نهائي

الإثنين 28 مارس 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع جريزمان بشكل نهائي



وكالات / سما /

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان بشكلٍ نهائي، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، خلال تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين.

وقرر أتلتيكو مدريد استعادة جريزمان من برشلونة في الصيف الماضي، وعاد النجم الفرنسي إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء النهائي مقابل 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أتلتيكو مدريد سيفعل خيار الشراء النهائي، وسيدفع لبرشلونة 40 مليون، وذلك في ظل دخول اللاعب ضمن خطط المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للموسم القادم.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد اشترط على برشلونة ان يخوض جريزمان 50% أو أكثر من المباريات المتاحة هذا الموسم، لكي يتم تفعيل خيار الشراء، وهو ما تحقق بالفعل، حيث خاض اللاعب ما يقارب 66% من المباريات التي كان فيها متاحاً ولا يعاني من الإصابة.

وتعتقد صحيفة سبورت الكتالونية أن بيع جريزمان لأتلتيكو مدريد من شأنه أن يحسّن الموقف المالي لبرشلونة، رغم أن الناد وقّع معه في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو.

#أتلتيكو مدريد #جريزمان #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل اسرائيليين واصابة 12 آخرين بعملية إطلاق نار في الخضيرة واستشهاد المنفذين

رسميا .. شاهد الصورة : هذه الجهة تتبنى عملية الخضيرة

الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة

ما سر الرمز الذي ظهر على زي أحد منفذي عملية الخضيرة ؟

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية الخضيرة (فيديو)

قناة عبرية: عملية الخضيرة فائقة التخطيط ..

الأخبار الرئيسية

1

صور : العاهل الأردني برفقة ولي العهد يصلان رام الله للقاء الرئيس عباس

قمة

أرز "بن غوريون" ولحم من الجولان .. هذا ما احتوت عليه مأدبة عشاء "قمة النقب"

اغبارية

رسميا .. شاهد الصورة : هذه الجهة تتبنى عملية الخضيرة

ح

الاعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية “الخضيرة”

ثثث

قناة عبرية: عملية الخضيرة فائقة التخطيط ..

الاتصالات الفلسطينية