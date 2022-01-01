خوان لابورتا يُظهر العين الحمراء لنجوم برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أظهر العين الحمراء لنجوم البرسا الذين سينتهي عقودهم قريباً، حيث طلب من الجميع التكيف مع الوضع الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا قال للاعبيه إما الموافقة على العروض المقدمة أو الرحيل، حيث لا يريد مجلس إدارة النادي الوقوع في نفس الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الإدارات السابقة.

وأوضحت الصحيفة بأن خوان لابورتا قد تحدث بالفعل مع رونالد أراخو وجافي وعثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه ووضح الوضع المالي لبرشلونة، وأن النادي سيقدم لهم عروضاً معتدلة نظراً لوضع النادي الاقتصادي الحالي.

وأكملت الصحيفة أن كل لاعب في برشلونة سيحصل على الراتب الذي يعكس مستواه ومساهمته في الفريق الأول، ولكن مع الوضع في الاعتبار للنهج الذي سيتتبعه البرسا في مسألة رواتب اللاعبين.

وأضافت ماركا بأن على سبيل المثال تشافي هيرنانديز قائد ثورة البرسا الحالية يتقاضى حالياً ثلاثة ملايين يورو في الموسم، وهو أقل مما كان يحصل عليه في السد.