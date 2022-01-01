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ألابا يجر أذيال الخيبة إلى ريال مدريد

الإثنين 28 مارس 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألابا يجر أذيال الخيبة إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

عاد النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، إلى النادي الملكي وهو يجر أذيال الخيبة بعدما فشل فيما خرج من أجله من سانتياجو بيرنابيو في اليومين الماضيين، مع منتخب بلاده.

ألابا، الذي ذاق طعم المرار في الكلاسيكو قبل عدة أيام أمام برشلونة، وتعرض لهزيمة ساحقة برباعية دون رد، لم يتمكن من تغيير طعم حلقه، واستمر في تجرع المر بعدما فشل في مساعدة منتخب بلاده في حجز مقعداً بالنسخة المقبلة من كأس العالم، مونديال قطر 2022.

وخسرت النمسا، في وجود ألابا، على يد ويلز في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، بهدفين لهدف، بفضل الهدفين اللذان حملا توقيع زميل ديفيد في الريال، جاريث بيل، لتفقد كل حظوظها في التأهل.

وبعد الفشل مع النمسا، يعود ألابا في وقت مبكر عما كان متوقعاً من معسكر منتخب بلاده، وترك قائد النمسا المعسكر بالفعل بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني، ليعود من جديد إلى مدريد، ليمنح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة أكبر للتحضير لمواجهة سيلتا فيجو، في ظل استمرار تواجد إدير ميليتاو مع منتخب البرازيل.

ويعود ريال مدريد للمران في الخامسة من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي في العاصمة الإسبانية، على أن يحصل ألابا على راحة مدتها 24 ساعة، قبل الانخراط في المران الجماعي باللوس بلانكوس.

#ريال مدريد #ديفيد ألابا #برشلونة #النمسا

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