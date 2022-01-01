أرز "بن غوريون" ولحم من الجولان .. هذا ما احتوت عليه مأدبة عشاء "قمة النقب"

القدس المحتلة / سما /

اجتمع وزراء خارجية أربع دول عربية، مع نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد، على مأدبة عشاء في أحد فنادق مدينة النقب المحتلة جنوبي فلسطين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لقائمة الأطباق المقدمة خلال العشاء في فندق "إسروتيل كيدما" بالنقب، بحضور وزراء خارجية الإمارات، والمغرب، والبحرين، ومصر.

وضمت القائمة لحم حمل تم اصطياده من جبال هضبة الجولان المحتلة، بالإضافة إلى طبق أرز يدعى "أرز بن غوريون"، وهو نوع أرز يستخدمه الاحتلال في تحضير طبق "بتيتيم"، الذي تمت سرقة فكرته من طبق "المفتول" الفلسطيني.

وجاء من ضمن القائمة كعك القدس الشهير، بالإضافة إلى شوربة خرشوف القدس (الأرضي شوكي)، إضافة إلى أطباق خضروات وفواكه، وأسماك مشوية.

ويعقد صباح الاثنين اجتماع بحضور وزراء خارجية الدول العربية الأربع، بالإضافة إلى وزيري خارجية الاحتلال والولايات المتحدة.





