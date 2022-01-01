  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أرز "بن غوريون" ولحم من الجولان .. هذا ما احتوت عليه مأدبة عشاء "قمة النقب"

الإثنين 28 مارس 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرز "بن غوريون" ولحم من الجولان .. هذا ما احتوت عليه مأدبة عشاء "قمة النقب"



القدس المحتلة / سما /

اجتمع وزراء خارجية أربع دول عربية، مع نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد، على مأدبة عشاء في أحد فنادق مدينة النقب المحتلة جنوبي فلسطين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لقائمة الأطباق المقدمة خلال العشاء في فندق "إسروتيل كيدما" بالنقب، بحضور وزراء خارجية الإمارات، والمغرب، والبحرين، ومصر.

وضمت القائمة لحم حمل تم اصطياده من جبال هضبة الجولان المحتلة، بالإضافة إلى طبق أرز يدعى "أرز بن غوريون"، وهو نوع أرز يستخدمه الاحتلال في تحضير طبق "بتيتيم"، الذي تمت سرقة فكرته من طبق "المفتول" الفلسطيني.

 وجاء من ضمن القائمة كعك القدس الشهير، بالإضافة إلى شوربة خرشوف القدس (الأرضي شوكي)، إضافة إلى أطباق خضروات وفواكه، وأسماك مشوية.

ويعقد صباح الاثنين اجتماع بحضور وزراء خارجية الدول العربية الأربع، بالإضافة إلى وزيري خارجية الاحتلال والولايات المتحدة.



قمة

#قمة النقب #وزراء خارجية عرب النقب #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل اسرائيليين واصابة 12 آخرين بعملية إطلاق نار في الخضيرة واستشهاد المنفذين

الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة

ما سر الرمز الذي ظهر على زي أحد منفذي عملية الخضيرة ؟

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

رسميا .. شاهد الصورة : هذه الجهة تتبنى عملية الخضيرة

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية الخضيرة (فيديو)

قناة عبرية: هذا ما طرحه لابيد على وزراء الخارجية العرب في "قمة النقب"

الأخبار الرئيسية

اغبارية

رسميا .. شاهد الصورة : هذه الجهة تتبنى عملية الخضيرة

ح

الاعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية “الخضيرة”

ثثث

قناة عبرية: عملية الخضيرة فائقة التخطيط ..

مممم

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية الخضيرة (فيديو)

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

الاتصالات الفلسطينية