الزراعة تُعلن موعد استقرار أسعار الدجاج

رام الله / سما /

أعلن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة برام الله طارق أبو لبن، عن موعد استقرار أسعار الدجاج في محافظات الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها ستستقر بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، وذلك عقب السماح باستيراد الدجاج اللاحم بكميات تسد احتياجات السوق ولا تؤثر على المزارع الفلسطيني.

وأفاد أبو لبن، في تصريح إذاعي، صباح يوم الإثنين، بأن الوزارة ستسمح باستيراد الدجاج اللاحم بشكل منظم وفق آلية محددة لا تؤثر على المزارعين وبكميات تكفي بنقص السوق.

وأشار إلى أن الاستيراد سيكون حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان، وحتى تعتدل فيه الكميات المنتجة مع الكميات المطلوبة، وبالتالي تستقر الأسعار وسيكون لدينا طيلة شهر رمضان كمية كافية من الإنتاج من المزارع الفلسطينية بحيث تفي بالشكل المطلوب وستكون كميات أكبر من الطلب.

وذكر أن الاستيراد سيكون بواقع 200 ألف طير أسبوعياً، وأنه سيتم وقف الاستيراد بعد ذلك للتعويض من السوق المحلي.

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات، قال أبو لبن: "لدينا مساحات مزروعة من الخضار تزيد عن الطلب في السوق، والمساحات المزروعة لدينا أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة بمثل هذه الفترة". حيث طمأنَ جميع المواطنين بأن هناك وفرة تزيد في إنتاج الخضار.

وبدوره، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك برام الله صلاح هنية، التجار لمراعاة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني ومراعاة الأسعار، داعيًا المستهلك الفلسطيني الى عدم التهافت على الأسواق.

وأكدعلى دور القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعي في تنشيط حملات التكافل الاجتماعي وتنشيط العلاقات الاجتماعية من خلال كفالة الاسر الفقيرة وكفالة الاسر محدودة الدخل حتى يمر هذا الشهر الفضيل بالقيم والمبادئ.