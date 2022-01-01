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عقب عملية الخضيرة.. قفزة تزيد عن 700٪ في التقدم لحيازة أسلحة

الإثنين 28 مارس 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقب عملية الخضيرة.. قفزة تزيد عن 700٪ في التقدم لحيازة أسلحة



القدس المحتلة / سما /

 تم تقديم أكثر من 430 طلب ترخيص سلاح في اسرائيل عقب العمليات التي وقعت في الخضيرة امس وبئر السبع الاسبوع الماضي.

واضافت صحيفة اسرائيل اليوم ان المدنيين يسلحون أنفسهم فمن الساعة 21:00 مساء أمس (الأحد) ، ونتيجة عملية الخضيرة وقتل فيه اثنان من رجال الشرطة، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم تم تقديم 433 طلبا للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية.

تعتبر الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة ظاهرة معروفة نسبيًا في الأيام التي تعقب هجومًا ، لكنها هذه المرة سجلت قفزة كبيرة بأكثر من سبع مرات من المعتاد."

ووفقا للصحيفة " عادة ما يكون المتوسط ​​العادي حوالي 60 طلبًا في اليوم ، بينما هذه المرة ، كما ذكرنا ، تم تقديم أكثر من 430 طلبًا في أقل من 12 ساعة".

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي ،عقب عملية بئر السبع ازداد عدد الطلبات المقدمة إلى اللواء الجنوبي لمكتب ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي ، من أجل الحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية.

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