تتويج أندية بطولة القدس والكرامة الثلاثاء المقبل على استاد فيصل الحسيني

القدس المحتلة/سما/

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة القدس والكرامة المنبثقة عن الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن تتويج الأندية الأربعة التي وصلت إلى المربع الذهبي سيتم يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس، على أرض استاد فيصل الحسيني في الرام بعد نهاية اللقاء مباشرة.

وسيجمع اللقاء النهائي نادي الوحدات الأردني وجبل المكبر الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القدس، وسط حضور شخصيات رسمية ورياضية، فيما تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والثالث مكرر يوم الثلاثاء أيضا في تمام الساعة الثانية بتوقيت القدس على ملعب الجامعة العربية الأمريكية.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنه بعد انتهاء التتويج سيقام حفل تكريم خاص بدعوة من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب في مدينة رام الله، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القدس، حيث سيتم تكريم الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إضافة لتكريم الشركاء والشركات الراعية وكل من ساهم في نجاح هذا الحدث.

وسيتخلل حفل التكريم العديد من الفقرات تشمل كلمات متعددة من بينها كلمات للأندية المشاركة والشركات، إضافة للعديد من الفقرات الفنية الشعبية والوطنية.

ووجه الفريق الرجوب، الدعوة لوسائل الإعلام وللجماهير لحضور مجريات لقاء تحديد صاحب المركز الثالث مكرر واللقاء الختامي للبطولة ودعم الأندية المشاركة في هذه البطولة التي حملت في طياتها رسائل الدعم والمساندة من الشعب الأردني الشقيق للشعب الفلسطيني.

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