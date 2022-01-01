منصور عباس عن عملية الخضيرة: إرهاب داعشي مقيت لا يمثل العرب في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أدان منصور عباس زعيم حزب القائمة الموحدة ، الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة وأسفر عن مقتل اسرائيليين وإصابة 4 من الشرطة، معتبرا أنه "إرهاب داعشي مقيت لا يمثل المجتمع العربي في إسرائيل".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عباس الذي يشارك حزبه في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وقال عباس: "هذا إرهاب داعشي مقيت لا يمثل المجتمع العربي في إسرائيل الذي يسعى إلى حياة كريمة في ظل سيادة القانون وضمن منظومة قيم تحترم وتقدس حياة الإنسان، والحياة المشتركة للعرب واليهود، وقيم السلام والتسامح".



وقدم عباس تعازيه لأسر القتلى وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مضيفا: "أدعو جميع المواطنين العرب واليهود إلى ضبط النفس والتصرف بأقصى قدر من المسؤولية في التعامل مع هذا التطور الخطير".





وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 4 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص فلسطينيين اثنين استشهدا لاحقا برصاص الشرطة.



وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" .



ووقع الهجوم خلال استضافة "إسرائيل" قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.

وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.



والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.