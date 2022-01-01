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"والا": قمة النقب ستناقش تشكيل آلية أمنية لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية

الإثنين 28 مارس 2022 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"والا": قمة النقب ستناقش تشكيل آلية أمنية لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "قمة النقب" ستناقش تشكيل آلية تعاون أمنية إقليمية لمواجهة "التهديدات الجوية والبحرية".

وقال المسؤول للموقع إن "وزراء الخارجية الستة المشاركين في "قمة النقب" جنوب إسرائيل، سيناقشون تشكيل آلية تعاون أمنية إقليمية لمواجهات التهديدات الجوية مثل الصواريخ والطائرات المسيرة، والبحرية مثل القرصنة في البحر الأحمر".


وأشار الموقع إلى أن "الموضوع طرح في المباحثات بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيريه البحريني عبد اللطيف الزياني والمصري سامح شكري في"سادي بوكير" جنوب إسرائيل وستتواصل هذه المناقشات غدا".

ولفت إلى أن "الهدف هو المحاولة للتوصل إلى تفاهمات لإقامة طاقم مشترك مع ممثلين من كافة الدول المشاركة وسيواصل العمل على الموضوع بعد القمة".

#قمة النقب

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