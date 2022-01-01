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الخارجية الاسرائيلية: جميع المشاركين في "قمة النقب" يدينون الهجوم المسلح في الخضيرة

الإثنين 28 مارس 2022 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاسرائيلية: جميع المشاركين في "قمة النقب" يدينون الهجوم المسلح في الخضيرة



القدس المحتلة/سما/


أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن جميع وزراء الخارجية المشاركين في قمة النقب أعربوا عن إدانتهم الهجوم المسلح في الخضيرة.

وقالت الخارجية في بيانها: "هجوم إرهابي دموي في مدينة الخضيرة. أطلق إرهابيان نيران أسلحتهما وقتلوا إسرائيليين وإصابوا ستة آخرين. وتم القضاء على الإرهابيين على يد الشرطة الإسرائيلية".


وحسب الوزارة فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أطلع نظرائه من مصر والإمارات والبحرين والمغرب على الهجوم الإرهابي في الخضيرة الذي أودى بحياة إسرائيليين اثنين.

وذكر البيان أن "وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أبلغ وزراء الخارجية المشاركين في قمة النقب الأحد بالهجوم الإرهابي في الخضيرة، وعبر جميع المشاركين في القمة عن إدانتهم لهذا الهجوم وأعربوا عن تعازيهم لأسر الضحايا وتمنياتهم بالشفاء للجرحى".

ونقلت الخارجية عن لابيد قوله: "الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم هو محاولة من قبل المتطرفين العنيفين لبث الخوف وتعطيل مجرى حياتنا. وستحارب دولة إسرائيل الإرهاب بلا هوادة، ونحن مع حلفائنا سنقف بحزم ضد أي شخص يحاول إيذاءنا".

#الخارجية الاسرائيليى #قمة النقب

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